فيراتي يشكف سبب بقائه في سان جيرمان

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
أوضح لاعب وسط باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي، أنه ليس متواجداً في صفوف الفريق بسبب الأموال، موضحاً أسباب بقاءه في صفوف نادي العاصمة الفرنسية.
قال فيراتي في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا: "لست هنا للحصول على المال، والسبب في وجودي في باريس سان جيرمان، هو إيماني بمشروع الفريق، فهو ناد لديه طموحات كبيرة".
وانضم فيراتي لصفوف سان جيرمان في صيف 2012، قادماً من بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 282 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 47 هدفاً.
وأضاف الدولي الإيطالي: "علينا فعل المزيد على المستوى الأوروبي، فأنا أردت البقاء هنا، من أجل الشعور بأنني على قيد الحياة".
وتطرق للحديث عن انتقال إيكاردي للنادي الباريسي قائلاً: "مجيء إيكاردي إلى الفريق كان بمثابة مفاجأة جميلة، لأنه سوف يساعدنا كثيراً، نحتاجه كثيراً، وإلى إمكانياته في المنطقة الأمامية".
وكان "بي سي جي" أعلن تعاقده مع إيكاردي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتشير تقارير صحفية إيطالية إلى أن الصفقة بلغت 15 مليون يورو.
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