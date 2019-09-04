نيمار وبرشلونة يتواجهان في المحكمة بعد غلق الميركاتو

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

بعد إغلاق الميركاتو وفشل الصفقة التي كان من المنتظر أن تكتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية، ينتظر أن يلتقي برشلونة ونيمار دا سيلفا وجها لوجه أمام المحكمة.



وبعد 3 أسابيع من اليوم، وبالتحديد في الـ27 من سبتمبر الجاري، سيتواجه اللاعب مع الفريق الكتالوني داخل إحدى محاكم برشلونة.

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ووفقاً للصحيفة الإسبانية "آس" إن اللاعب البرازيلي يطالب بدفع مستحقاته المتبقية، وقيمتها 26 مليون يورو.

ويدور الحديث حول مكافأة قدرها 40 مليون يورو كان من المفترض أن يحصل عليها نيمار مقابل توقيع عقد جديد مع برشلونة قبل شهور قليلة من مغادرته صوب باريس سان جرمان في صيف 2017. ودفع "البارسا" 14 مليون يورو من المكافأة وظلت الـ26 مليون يورو المتبقية معلقة.

في المقابل، يقاضي برشلونة نيمار مقابل 75 مليون يورو، لعدم احترامه لبنود عقده.