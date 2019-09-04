جراحة ناجحة لـ كيليني الرباط الصليبي

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

كيليني

خضع جورجيو كيليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء لعملية جراحية، وذلك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

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وذكر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن اللاعب أجرى الجراحة في مدينة انسبروك النمساوية في حضور طبيب الفريق، وأشار إلى أن فترة غياب اللاعب عن فريق "السيدة العجوز" ستكون ستة أشهر.

وتعرض كيليني للإصابة في المباراة التي سجل فيها هدف الفوز لفريقه في مباراته الأولى بالدوري أمام بارما.

وفاز كيليني، الذي يلعب مع يوفنتوس منذ 2005، بالألقاب الثمانية الأخيرة التي توج بها الفريق. كما خاض 103 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي.