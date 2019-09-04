قائمة مانشسترسيتي النهائية في الدوري الإنجليزي بعد غلق الميركاتو

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

مانشستر سيتي

قام المدرب الإسباني بيب جورديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة "السيتيزين" النهائية في "البريميرليج"، بعد نهاية الميركاتو الصيفي.

Advertisements

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن قائمة السيتي النهائية عقب إغلاق نافذة الانتقالات الأوروبية، ولا يمكن أن تضم قائمة أي فريق في الدوري أكثر من 17 لاعباً غير محلي.

ويحتوي كل نادِ أيضاً على قائمة إضافية باللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، والمؤهلين للعب ولا يؤثرون على تسجيل الفريق المكون من 25 لاعباً.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالآتي: سيرجيو أغويرو، كلاوديو برافو، سكوت كارسون، جواو كانسيلو، كيفين دي بروين، خوسي تاسيندي، جابرييل خيسوس، أليكس جارسيا سيرانو، إلكاي غوندوغان، رودريغو هيرنانديز، دافيد سيلفا، إيميريك لابورت، فرناندينيو، رياض محرز، بينجامين ميندي، بيرناردو سيلفا، نيكولاس أوتاميندي، ليروي ساني، إيديرسون سانتانا دي مورايس، رحيم سترلينغ، كايل ووكر، جون ستونز، أوليكساندر زينشينكو.