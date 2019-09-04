سخرية من اختيار قطر لشعار مونديال 2022

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

في الوقت الذي قام تنظيم الحمدين بدفع ملايين الدولارات لاستئجار مساحات في بعض الدول للكشف من خلالها شعار كأس العالم 2022، تلقى سيلا من الانتقادات والسخرية من متابعي كرة القدم في أنحاء العالم.



وفور الكشف عن شعار البطولة، انهالت الجماهير العربية والأجنبية بالتعليقات الساخرة منه ومقارنته بشعارات النسخ السابقة التي وصفها المتابعون بأنها أفضل وأكثر تعبيرا عن الحدث وقيمته الرياضية.

واستخدم المتابعون عبر مواقع التواصل الرموز التعبيرية الساخرة للتعبير عن امتعاضهم من الشعار الذي جاء أقل في المستوى من البطولات السابقة، ولا يرتقي لمثل هذا الحدث، وفقا لتعبيرهم.

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وأجمع المتابعون على استغرابهم من سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستخدام هذا الشعار، إذ رأوه معقدا وغير مفهوم وبعيدا كل البعد عن كرة القدم ومنهم من شبهه بالأفعى.

كما ذهبت بعض الجماهير العربية لتشبيه الشعار بالأدوات المستخدمة في المنازل، وقال متابع: "إن هذا الشعار يليق أكثر بحدث نسائي".

وذهب البعض للمقارنة بين شعار كأس العالم 2022 وشعارات النسخ السابقة من البطولة، مؤكدين أن النسخ السابقة تفوقت كثيرا على مستوى الشكل والتصميم والألوان.

وعبَّر مغردون أجانب عن صدمتهم من سوء شعار البطولة التي ينتظرها كل شعوب العالم كل 4 سنوات.

وتحوم الشبهات حول ملف استضافة قطر لمونديال 2022، بعدما أكدت تقارير عدة في السنوات الأخيرة استخدامها الأموال والرشاوى في الحصول على حق استضافة الحدث، فضلا عن الظروف غير الآدمية التي عانى منها العمال الآسيويون في بناء الملاعب المقرر استضافة البطولة عليها.