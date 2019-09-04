Advertisements Advertisements

الاتحاد الدولي يعلن بث مباريات تصفيات مونديال 2022 على يوتيوب

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، أنه سيبث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر عبر موقعه الرسمى وكذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

Advertisements

ويبث "فيفا" العديد من المباريات فى الدور الأول من تصفيات المونديال بين يومى الرابع والعاشر من الشهر الجارى.

ومن بين المباريات التى ستبث عبر الموقع الرسمى لـ"فيفا" وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب"، مواجهة توجو مع جزر القمر وجامبيا مع أنجولا وزيمبابوى مع الصومال.