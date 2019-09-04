الاتحاد السوري لكرة القدم يقرر إيقاف عمر خربين

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

عمر خربين

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الثلاثاء، بأنه قد قرر إيقاف مهاجم ونجم نادي الهلال السعودي، عمر خربين، عن المشاركة مع المنتخب، وذلك بعدما تخلف اللاعب أكثر من مرة عن المشاركة في معسكر الفريق خلال الفترة الماضية، والتي كان أخرها إعتذاره عن المشاركة لمعسكر المنتخب السوري، المقام حاليًا من أجل مباراة الفلبين في إطار تصفيات بطولة كأس العالم 2022، وبطولة كأس آسيا 2023.



وكان عمر خربين قد أعلن عن إعتذاره عن المشاركة في معسكر منتخب بلاده سوريا، وذلك لأسباب خاصة، دون أن يكشف عن أي تفاصيل تخص هذا الأمر، وهذا بحسب ما ذكره بيان الاتحاد السوري السابق.

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وكان الاتحاد السوري، قد أصدر بيان رسمي، صباح اليوم الثلاثاء، وقال فيه: "نظراً لما يحدث من تكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد دراسة الخطاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خربين، عدم دعوته للمنتخب الوطني الأول بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفلبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية في هذه الفترة الحرجة".

وأكمل الاتحاد السوري بيانه بشأن عمر خربين قائلًا: "نحن ننظر إلى جميع لاعبي المنتخب السوري، على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دوماً، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميص المنتخب الوطني".

يذكر بأن عمر خربين كان قد غاب عن المشاركة في المباريات في الفترة الأخيرة، ولكن اللاعب السوري قد عاد للظهور مجددًا في مباراة الهلال الأخيرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح خربين في تسجيل هدفين، ليفود نادي الهلال للفوز على حساب الرائد بخماسية نظيفة.