شكرا لقرائتكم الكاف يعين طاقم تحكيم موريتاني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى المقرر اقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري بالسنغال.
ويدير اللقاء طاقم مكون من دحان بيده حكما للساحة ويعاونه كل من حمدين ديبا مساعد أول و الشيخ مامادو مساعد ثاني و لمغفيري بوشعيب حكم رابع.
يذكر أن لقاء العودة سيقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر الجاري.
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