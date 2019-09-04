شكرا لقرائتكم الكاف يعين طاقم تحكيم موريتاني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى المقرر اقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري بالسنغال.

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ويدير اللقاء طاقم مكون من دحان بيده حكما للساحة ويعاونه كل من حمدين ديبا مساعد أول و الشيخ مامادو مساعد ثاني و لمغفيري بوشعيب حكم رابع.

يذكر أن لقاء العودة سيقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر الجاري.