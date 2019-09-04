شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعرض مستندات براءة صفقة إبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارفق المستشار محمد الكلية أمين صندوق النادى الاسماعيلى المستندات التى تؤكد عدم أحقية نادى النجوم فى الحصول على نسبة 500 الف دولار من صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الدراويش السابق وبيراميدز الحالى لصفوف الزمالك وذلك فى المحكمة الرياضية بسويسرا خلال جلسة الاستماع التى حددتها المحكمة لنظر شكوى نادى النجوم .

وكانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قررت تصعيد أزمة إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك السابق والحالى لبيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية، بسبب الشكاوى المتبادلة بين ناديى النجوم والإسماعيلى للحصول على نصيب الأول من انتقال اللاعب للقلعة البيضاء.

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وتتمسك إدارة نادى النجوم، بتفعيل العقد المبرم بينه وبين الإسماعيلى بالحصول على 500 ألف دولار من الدراويش، قيمة شرط جزائى موجود فى العقد بعد بيع اللاعب للزمالك دون العودة للنجوم، أو الحصول على نصف قيمة انتقال اللاعب من الإسماعيلى للزمالك.

كان الزمالك ضم إبراهيم حسن من الإسماعيلي، قبل بداية الموسم المنقضى، وهو ما رفضه مسئولو النجوم الذى أكد عدم أحقية الإسماعيلى فى البيع إلا بعد الحصول على موافقة من النجوم ، قبل أن ينتقل اللاعب لصفوف بيراميدز فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية