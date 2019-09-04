شكرا لقرائتكم جيانا فاروق تطير إلى اليابان للمشاركة في بطولة "البريميرليج"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووجهت جيانا فاروق شكرها للجهود المبذولة من كل من وزير الشباب والرياضة ومحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصري للكاراتية وأعضاء مجلس الإدارة والبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي تنتمى إليه، والروابط الرياضية الوكيل الحصري لها.
وكانت جيانا قد حصلت على البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية والتي استضافتها المغرب مؤخرا وسبقها ذهبية بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي في بتسوانا في يوليو الماضي.
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