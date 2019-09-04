شكرا لقرائتكم وفاة جدة مصطفى محمد مهاجم الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، فى نهائى كأس مصر.
وكان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، سمح لمصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام ومحمد صبحى رباعى الزمالك، بعدم تواجدهم فى الودية الأولى للمنتخب الأوليمبى أمام السعودية، من أجل تواجدهم مع الزمالك فى نهائى الكأس، نظرًا لكونهم من العناصر الهامة للفريق الأبيض، وقد يحتاج لخدماتهم.
ويستعد منتخب مصر الأوليمبى لخوض وديتين أمام السعودية يومى 7 و10 سبتمبر الجارى باستاد السويس وبتروسبورت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.
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