شكرا لقرائتكم تأهل الثلاثي المصري للمرحلة الثانية ببطولة "الصين المفتوحة" للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد الثلاثي المصري، مصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم لناشئين الاسكواش، مازن هشام ويوسف سليمان لاعبا وادي دجلة إلى المرحلة الثانية ببطولة جي بي مورجان "الصين المفتوحة" للاسكواش والتي تعتبر أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020. وتقام البطولة في الصين في الفترة بين 3 سبتمبر وحتى الثامن من نفس الشهر، بمشاركة مصرية واسعة في منافسات الرجال والسيدات وقيمة جوائز مادية تصل إلى 112 ألف دولار. وجاءت نتائج المصريين في الدور الأول كالتالي: فوز يوسف سليمان على الماليزي ايفان يوين بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 7-11, 11-9, 11-8. Advertisements فوز مصطفى عسل على الصيني زهيتوا زهو بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-4, 11-4. فوز مازن هشام على الماليزي ايان يو نج بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-7, 5-11, 13-11. خسارة محمد الشربيني أمام لاعب هونج كونج تسز فانج بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-7, 11-1, 11-9 . خسارة كريم علي فتحي أمام الفرنسي لوكاس سيرم بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 8-11, 11-4, 11-2 .

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