شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يمدد عقد حارسه محمد فوزى لمدة 5 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى تمديد عقد محمد فوزى حارس مرمى الفريق بصفة رسمية لمدة 5 مواسم مقبلة. وقدم فوزى أداء استئنائى الموسم الماضى ونجح فى لفت الانظار ليثبت انه أحد افضل حراس المرمى فى مصر.

الإسماعيلى يمدد عقد حارسه محمد فوزى لمدة 5 مواسم Advertisements وقام محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات برفقة المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة بعقد جلسة مع الحارس المميز والذى وافق على تجديد العقد دون املاء أية شروط مالية على النادى. ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتحقيق الاستقرار والادارى للفريق من خلال تمديد عقود جميع العناصر الفريق وهو ما سينعكس على النتائج بشكل ايجابى خلال منافسات الموسم الجديد

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