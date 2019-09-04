شكرا لقرائتكم نهائي كاس مصر 2019 .. الزمالك المتمرس فى مواجهة بيراميدز الطامح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نهائي كاس مصر 2019 ، أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة موعد نهائى بطولة كأس مصر بين فريقى الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالى، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيرى على ضوء الموافقات الأمنية.

نهائي كاس مصر 2019 .. طريق الزمالك فى البطولة





نهائي كاس مصر 2019 ، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرا الفوز على الاتحاد فى نصف النهائى.

نهائي كاس مصر 2019.. طريق بيراميدز فى البطولة

نهائي كاس مصر 2019 حيث وصل بيراميدز إلى نهائى الكأس بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32، ثم حقق المفاجأة بعد الفوز على الأهلى بهدف نظيف فى دور الـ 16، ثم الفوز بثنائية نظيفة على حرس الحدود فى ربع النهائى، وأخيرا الفوز على بتروجت فى المربع الذهبى.

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