شكرا لقرائتكم مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل نزال الدرعية التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تكشف يوم الأربعاء في مؤتمر صحافي تفاصيل استضافة الدرعية للنزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، بين الملاكمين العالميين "آندي رويز جونيور" و "أنتوني جوشوا"، وذلك بحضور الأمير عبد العزيز الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وسيتواجد كل من جوشوا ورويز يوم الأربعاء في الدرعية لعقد المؤتمر الصحافي قبل النزال التاريخي المرتقب في 7 ديسمبر المقبل.

ووصل الملاكمان إلى الدرعية يوم الثلاثاء، ويطمح الملاكم المكسيكي آندي رويز للمحافظة على اللقب في نزال الدرعية التاريخي، بينما يرغب البريطاني جوشوا في الثأر لخسارته الأولى.