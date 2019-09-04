مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل نزال الدرعية التاريخي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تكشف يوم الأربعاء في مؤتمر صحافي تفاصيل استضافة الدرعية للنزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، بين الملاكمين العالميين "آندي رويز جونيور" و "أنتوني جوشوا"، وذلك بحضور الأمير عبد العزيز الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة.
وسيتواجد كل من جوشوا ورويز يوم الأربعاء في الدرعية لعقد المؤتمر الصحافي قبل النزال التاريخي المرتقب في 7 ديسمبر المقبل.
ووصل الملاكمان إلى الدرعية يوم الثلاثاء، ويطمح الملاكم المكسيكي آندي رويز للمحافظة على اللقب في نزال الدرعية التاريخي، بينما يرغب البريطاني جوشوا في الثأر لخسارته الأولى.
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