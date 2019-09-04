شكرا لقرائتكم الحائلي: سنعوض مبالغ رودريغيز.. وخيمينز يحتاج إلى الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة بوجود 5 قضايا ضد ناديه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إدارته ستعوض قيمة انتقال غاري رودريغيز لاعب الرأس الأخضر المرتفعة، وأن التشيلي لويس خيمينيز بحاجة إلى الوقت قبل الحكم النهائي عليه.

وقال الحائلي لـ"في المرمى": وجدت أن النادي بنفس الحال الذي تم الإعلان عنه في الجمعية العمومية، هناك 5 قضايا من الفترة الشتوية ونتفاوض لحلها في الوقت الراهن.

وأضاف: يؤمن مجلس الإدارة بالمدرب خوسيه لويس سييرا، والكل يتفق على هذا المدرب نظير إنجازاته، ولديه مشروع يريد تحقيقه في الاتحاد.

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وأردف: طلب سييرا 6 لاعبين ما بين أجانب ومحليين، واستطعنا التأهل آسيوياً وعربياً وحققنا الفوز في المباراة الأولى في الدوري، لكن الحكم على اللاعبين ومنهم لويس خيمينيز، ما زال مبكراً.

وعن غاري رودريغيز: اللاعب أعير إلى الدوري التركي عندما تم رفع تقرير من المدرب يشير إلى عدم الحاجة إلى خدماته، وذهب إلى هناك لتسويقه وتعويض المبلغ الكبير الذي تم دفعه للتعاقد معه، كما نستطيع بيع عقده في أي وقت.

وختم حديثه حول لاعب المواليد هارون كمارا قائلاً إن التوقيع معه لم يكن مغامرة، وإن إدارته سعت بكل قوة إلى التعاقد معه.