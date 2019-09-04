شكرا لقرائتكم الكشف عن شعار مونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء شعار مونديال كأس العالم 2022 في قطر، والمستوحى من الشال الصوفي التقليدي والذي يرتديه الناس في فترة الشتاء.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء بياناً إعلاميا كشف فيه عن شعار البطولة، كاشفاً أن الشعار مستوحى من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس في قطر وفي جميع أنحاء العالم في أشهر الشتاء، وهو الفصل الذي ستقام خلاله كأس العالم.





وجاء في البيان: إضافة إلى ذلك، رمز اللانهاية ورقم 8 يمثل الاستادات الثمانية التي ستستضيف مباريات البطولة التي ستقام عام 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر.