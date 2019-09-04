شكرا لقرائتكم اتهام الألماني بواتينغ بالاعتداء على شريكته السابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت السلطات الألمانية الاتهام إلى جيروم بواتينغ، مدافع فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري المحلي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، بالاعتداء على شريكته السابقة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي يوم الثلاثاء.

وأشارت المدعية آن لايدينغ إلى أن مكتب المدعي العام في ميونيخ فتح إجراءات ضد جيروم بواتينغ بشبهة الاعتداء الخطر. بعد تحقيقات مكثفة، تم توجيه الاتهام إليه في 11 فبراير 2019، وذلك في تصريحات لوكالة "سيد" الألمانية المرتبطة بوكالة فرانس برس.

وأوضحت لايدينغ أن السلطات القضائية لم تشرع بعد في إجراءات المحاكمة بحق بواتينغ البالغ من العمر 31 عاماً.

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وأفادت تقارير صحافية ألمانية أن الاعتداء موضع الشكوى قام به بواتينغ بحق شريكته السابقة لعشرة أعوام، وهي والدة اثنين من أولاده الثلاثة.

وتراجع بواتينغ المتوج مع منتخب بلاده بطلا لكأس العالم 2014، في خيارات مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش في الآونة الأخيرة، وسط نصائح وجهت إليه أيضا من مسؤولي العملاق البافاري بالرحيل عن النادي.

وأشارت التقارير الصحافية في الأيام الماضية إلى أن بواتينغ في طريقه للانتقال إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، لكن هذه الصفقة لم تبصر النور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا مساء أمس الاثنين.

وفي وقت سابق هذا العام، أعلن المدرب يواخيم لوف استبعاد بواتينغ من تشكيلة المنتخب الألماني، إضافة إلى زميله في بايرن توماس مولر وماتس هوملز العائد هذا الصيف إلى بوروسيا دورتموند ضمن عملية إعادة بناء المنتخب بعد خروجه من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.