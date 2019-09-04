شاهد شعار كأس العالم في قطر 2022م

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفیفا، عن شعار كأس العالم الذي ستحتضنه قطر في الفترة من 21 نوفمبر الثاني وحتى 18 ديسمبر من عام 2022.

وفي احتفالية كبيرة شملت العديد من الدول العربية والعالمية، تم الكشف فيها عن شعار كأس العالم 2022م.

والذي يتضمن العديد من الرموز التي تدل على هوية الدولة المستضيفة وتاريخها وحضارتها وإرثها الغني، وكذلك ألوان علمها، ومعبرًا عن البيئة القطرية.

وظهر الشعار ليشكل مفاجأة سارة للجماهير العربية والعالمية، بعدما تشكل على غرار كأس العالم لكرة القدم الشهير، وتزين بعبارة “كأس العالم فيفا قطر 2022”.