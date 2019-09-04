سخرية من شعار قطر 2022.. يشبه «الأفعى» وآخرون «يليق أكثر بحدث نسائي»

الموجز

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الثلاثاء، عن شعار بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في دولة قطر، وهو الشعار الذي تلقى سيلاً من السخرية من جماهير كرة القدم العربية والعالمية.

وبحسب بيان الفيفا، فإن الشعار جاء للإشارة إلى الملاعب المميزة التي ستستضيف البطولة، إلى جانب عناصر من الثقافة العربية والإقليمية.

وأوضح البيان أن الشعار يضم منحنيات تموجية للكثبان الصحراوية، بالإضافة إلى استلهام الشكل الرئيسي للشال الصوف التقليدي، في إشارة إلى فصل الشتاء الذي ستقام به البطولة.

وبعد الكشف عن شعار البطولة، انهالت الجماهير العربية والعالمية بالتعليقات الساخرة منه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وضعت مقارنات بين الشعار وبين شعارات النسخ الاسبقة من البطولة، حيث اتفق الجميع على أن شعارات النسخ السابقة هو الأفضل والأكثر تعبيرا عن الحدث الرياضي الكبير.

Advertisements

وأكد النشطاء أن الشعار جاء أقل في المستوى من البطولات السابقة، كما لا يرتقي لمثل هذا الحدث.

واستنكر البعض من سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستخدام هذا الشعار، حيث وصفوه بأنه «معقد وغير مفهوم وبعيداً عن مفهوم كرة القدم»، غير أن البعض الآخر يرى الشعار بأنه يرمز إلى «الأفعى» أكثر منه إلى كأس العالم.

وشبّه آخرون شعار قطر لكأس العالم بأنه قريب من الأدوات المستخدمة في المنازل، حيث قال أحد المتابعين: "الشعار يليق أكثر بحدث نسائي".

وقارن البعض بين شعار قطر 2022 وشعارات النسخ السابقة من حيث التصميم والألوان، حيث أكدوا أن شعارات البطولات السابقة كانت أكثر ابداعاً من الشعار الجديد.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت في السنوات الأخيرة استخدام قطر للأموال لدفع الرشاوي في سبيل الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022، إضافة إلى الظروف غير الآدمية التي عانى منها العمال الآسيويون في بناء الملاعب المقرر استضافة البطولة عليها.