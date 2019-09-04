هدف حسين الشحات العالمي يتصدر تريند يوتيوب مصر

الموجز تصدر هدف لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب في مصر. وجاء هدف «الشحات» الرائع خلال التدريبات التي أقيمت تحت قيادة المدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر، والذي تولى مهمة تدريب الفريق منذ أيام. Advertisements يذكر أن حسين الشحات لعب في صفوف مصر المقاصة، ولعب في صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قبل أن ينتقل إلى صفوف النادي الأهلي مطلع العام الجاري.

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