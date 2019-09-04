شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يرد المحكمة في طعن العتال علي وقف انتخابات الزمالك التكميلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك المسقطة عضويته علي الحكم الصادر برفض دعواه المطالبة بوقف انتخابات النادي والمزمع إجرائها الجمعة، وذلك لجلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات طلب الرد.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.

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حضر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جلسة أمس وعدد من اعضاء النادي وطلب في بداية الجلسة اثبات طلبه برد هيئة المحكمة، فقرر القاضي تأجيل نظر الطعن لاتخاذ اجراءات الرد.

كان العتال قد اقام الطعن واختصم فيه كل من وزير الشباب والرياضة ، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ، ومدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة ، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ، ورئيس نادي الزمالك "جميعا بصفتهم"، مطالبا وقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية.

وذكر الطعن أنه لابد من وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثانى قبل انتهاء مدته فى 23 نوفمبر 2021.

وقضت محكمة القضاء الإداري الإثنين الماضي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه، فطعن العتال أمس الأول علي الحكم أمام الإدارية العليا التي اصدرت قرارها المتقدم.