فالفيردي يلجأ للاعبين شباب لإنقاذ برشلونة

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
فالفيردي
قام المدير الفني لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي بالاستعانة بحل اضطراري من أجل إكمال مران الفريق اليوم الأربعاء؛ نظرًا لغياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأول بسبب المباريات الدولية.
ولجأ المدير الفني الكتالوني بإثنين من اللاعبين الشباب أنسو فاتي، ورامون فيلا؛ بالإضافة لمشاركة عددٍ من لاعبي الفريق الرديف، وهم سيرجي بويج، ومورير، وجيليم، وتشومي، وأراوخو، وكويادو، وريكي بويج، وماركيس. ومازال يغيب ثلاثي خط الهجوم، ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وعثمان ديمبلي، التعافي من إصاباتهم.
وسيتغيب عن برشلونة في المران لالتحاقهم بمنتخبات بلادهم، وهم آرثر (البرازيل)، تير شتيجن (ألمانيا)، دي يونج (هولندا)، سيميدو (البرتغال)، لينجليه، وجريزمان، وأومتيتي (فرنسا)، راكيتيتش (كرواتيا)، جوردي ألبا، وبوسكيتس (إسبانيا) وآبيل رويز، وكارليس بيريز، وألينيا، وكوينكا، وإينياكي بينيا (إسبانيا )
وسيحصل لاعبو الفريق المتاحون على راحة لمدة 4 أيام، قبل أن يعاود المران الإثنين من الأسبوع المقبل، استعدادا لمواجهة فالنسيا يوم 14 من الشهر الجاري في كامب نو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز.
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