تشان يهدد بالرحيل عن يوفينتوس بعد إستبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

ايميري تشان

شن لاعب خط الوسط الألماني الدولي إيمري تشان هجوما على ادارة اليوفينتوس بعد استبعادة من قايئمة الفريق في دوري أبطال أوروبا .



وأعرب اللاعب الألماني عن ضيقه وغضبه بعد استبعاده من قائمة فريقه يوفنتوس الإيطالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وصرح لاعب خط الوسط، قبل المشاركة اليوم في تدريبات المنتخب الألماني: "غيابي عن قائمة يوفنتوس في دوري الأبطال كان هذا أمرا صادما للغاية بالنسبة لي لانهم ناقشوا معي شيئا آخر في الأسبوع الماضي".

وقال ايميري أن المدير الفني ليوفنتوس ساري أبلغه بالقرار هذا الأسبوع من خلال اتصال هاتفي "دون إبداء أي سبب".

Advertisements

وأضاف تشان : "بالنسبة لي ، كانت المشاركة في دوري الأبطال شرطا للبقاء مع الفريق" مشيرا إلى أن هذا السلوك من يوفنتوس تجاهه سيكون له "عواقب".

واكمل صاحب الـ 25 عام : "هذا ما جعلني متحيرا وغاضبا".

وكانت تقارير رددت حتى مطلع هذا الأسبوع أن تشان في طريقه للرحيل عن يوفنتوس قبل علق باب الانتقالات في معظم الدوريات الكبيرة بأوروبا أمس الأول الاثنين.

واوقعت قرعة الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم ، والتي أجريت يوم الخميس الماضي ، فريق يوفنتوس في المجموعة الرابعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

ويستعد المنتخب الألماني حاليا لمباراتيه أمام منتخبي هولندا يوم الجمعة المقبل وأيرلندا الشمالية يوم الاثنين المقبل في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) .