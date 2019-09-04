الاتحاد البلجيكي يدعم لوكاكو في مواجهة العنصرية بملاعب كرة القدم 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

لوكاكو

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الأربعاء عن تضامنه مع النجم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، الذي تعرض مطلع الأسبوع الجاري لهتافات عنصرية على ملعب كالياري.



وقال بيتر بوساير رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان: "العنصرية يجب أن تختفي من عالم كرة القدم ومن الملاعب ومن المجتمع".

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وأكمل بيتر بوساير: "عندما يتعرض أحد لاعبينا مثل روميلو لوكاكو لتصرفات عنصرية، نشعر أننا جميعنا تأذينا من ذلك".

وانهى : "لا ينبغي أن نقبل أي شكل من أنماط التمييز، مما يجعلنا نشعر بالخزي في رياضتنا، نأمل أن تتعاطى جميع اتحادات كرة القدم بشكل حازم مع جميع الأمور المتعلقة بالتمييز".

وتعرض اللاعب البلجيكي لهتافات عنصرية بعدما سجل هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الكالتشيو.