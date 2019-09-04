جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 ستلعب مجموعة من المباريات في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، كما يواجه منتخب المغرب ودياً نظيره بوركينا فاسو. في ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر: تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

Advertisements 17:00 إثيوبيا × ليسوتو 17:00 إريتريا × ناميبيا 17:00 بوروندي × تنزانيا 17:00 جنوب السودان × غينيا الإستوائية 18:30 موريشيوس × موزمبيق 19:00 جيبوتي × سوازيلاند 19:30 ساوتومي وبرينسيب × غينيا بيساو 22:00 ليبيريا × سيراليون Advertisements Advertisements

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