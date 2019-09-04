أرقام خيالية أنفقتها دوريات أوروبا في ميركاتو غير مسبوق

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

لوكاكو

أنفقت أندية كرة القدم في أكبر 5 مسابقات للدوري بالقارة أكثر من 6 مليارات دولار، وفقا لإحصاء حديث خلال سوق الانتقالات الصيفية التي أغلقت أبوابها في أوروبا مؤخرا.



وقالت مؤسسة "ديلويت"، الثلاثاء، أن إجمالي ما أنفقته أندية كرة القدم في الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، بلغ نحو 6.13 مليار دولار، أو ما يعادل 5.5 مليار يورو، خلال الميركاتو الأخير.

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ويزيد هذا المبلغ بحوالي 986 مليون دولار عن الرقم القياسي السابق المسجل في ميركاتو عام 2018.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 1.7 مليار دولار، مقابل حوالي 1.5 مليار دولار لأندية الدوري الإسباني، بينما أنفقت أندية الدوري الإيطالي 1.28 مليار دولار، فيما بلغت حصيلة أندية الدوري الألماني 811 مليون دولار، ونحو 734 مليون دولار أنفقتها أندية الدوري الفرنسي.

وتبعاً لما ذكرته "ديلويت"، فهذه الأرقام كلها تعد أرقاما قياسية جديدة.

وقال الشريك في وحدة الإحصاءات الرياضية التابعة لـ"ديلويت" دان جونز، إن "معدلات إنفاق الأندية في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا بلغت مستويات لا سابق لها في سوق الانتقالات هذا الصيف".