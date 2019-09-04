شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلي تبحث ضم هداف النجم الساحلي للناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت تقارير إعلامية تونسية ن أن الأهلى ضم اللاعب التونسى الصاعد وهداف فريق الشباب بالنجم الساحلى التونسى قُصى رجب عاماً، وقالت صفحة " Africans Got Football - AGF" عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن الأهلى ضم قصى صاحب الـ17 عاماً مجاناً.
وتدرس لجنة التخطيط ،الصفقة من كافة جوانبها خاصة أن الفريق يضم حاليا خمسة لاعبين اجانب وهم التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو والمالى آليو ديانج والمغربى وليد أزارو.
وحال موافقة اللجنة على ضم قُصى رجب للأهلى سيكون النادى مُطالبا بالاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب على سبيل الإعارة أو الرحيل النهائى.
وأكد مصدر بالأهلى ، أن النادى فى طريقه لإتمام الصفقة نظرا لموهبة اللاعب على ان يتم اعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأي من الاندية المصرية خاصة لوائح اتحاد الكرة تمنح كل نادى حق إعارة اثنين من لاعبيه الأجانب.
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