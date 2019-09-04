شكرا لقرائتكم مدرب طلائع الجيش يقرر منح اللاعبين يومين راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه راحة من المران يومى الأحد والاثنين المقبلين عقب مواجهة فريق دبا الحصن الاماراتى ودياً والمقرر لها السبت المقبل . ويواجه فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس مباراة ودية مع نظيره أسوان على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد. Advertisements وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنيًا فى الموسم الجديد. وأقام طلائع الجيش معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الإماراتى وديًا وفاز عليه بثلاثية دون رد، ثم دخل معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الأنصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيرًا ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد .

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