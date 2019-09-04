سلة الزمالك تواجة الجزيرة فى موقعة بطل السوبر...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق سلة نادي الزمالك مع نظيره الجزيرة ، فى مباراة تحديد بطل السوبر ، لموسم 2019 ، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 30 سبتمبر الجارى
وأعاد اتحاد السلة إقامة مباراة سوبر تجمع بين بطل الدورى و بطل الكأس مرة أخرى ، حيث كان ذلك يقام فى السنوات الماضية ، و تم إعادته مرة اخرى .
ووفقا لنتائج الموسم المنقضى من دورى السلة فغن الزمالك بطل الدورى يلتقى مع الجزيرة بطل الكأس ، وذلك يوم 30 سبتمبر الجارى ، ولم يتحدد صالة المباراة حتى الان .
يذكر أن الزمالك توج بلقب دورى السوبر بالفوز على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما لحسم بطل الدورى ، و تصدر الزمالك وأصبح فى المركز الاول ، بينما جاء الجزيرة وصيفا ثم الاتحاد السكندرى ،و يليه الأهلى رابعا
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