شكرا لقرائتكم سلة الزمالك تواجة الجزيرة فى موقعة بطل السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق سلة نادي الزمالك مع نظيره الجزيرة ، فى مباراة تحديد بطل السوبر ، لموسم 2019 ، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 30 سبتمبر الجارى

وأعاد اتحاد السلة إقامة مباراة سوبر تجمع بين بطل الدورى و بطل الكأس مرة أخرى ، حيث كان ذلك يقام فى السنوات الماضية ، و تم إعادته مرة اخرى .

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ووفقا لنتائج الموسم المنقضى من دورى السلة فغن الزمالك بطل الدورى يلتقى مع الجزيرة بطل الكأس ، وذلك يوم 30 سبتمبر الجارى ، ولم يتحدد صالة المباراة حتى الان .

يذكر أن الزمالك توج بلقب دورى السوبر بالفوز على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما لحسم بطل الدورى ، و تصدر الزمالك وأصبح فى المركز الاول ، بينما جاء الجزيرة وصيفا ثم الاتحاد السكندرى ،و يليه الأهلى رابعا