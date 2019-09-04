شكرا لقرائتكم مفاجأة .. حرس الحدود يفسخ عقد أحمد جعفر بعد 9 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة، غير متوقعة، قرر مسئولو نادي حرس الحدود، فسخ التعاقد مع أحمد جعفر، مهاجم الزمالك الأسبق، والذى انتقل لصفوف الحرس منذ 9 أيام فقط.



أحمد جعفر بعد التوقيع لحرس الحدود

وأعلن نادي حرس الحدود، يوم 26 أغسطس الماضي، التعاقد مع أحمد جعفر قادما من نادي طلائع الجيش، قبل أن يقرر النادي فسخ التعاقد مع اللاعب قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

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وكشف مصدر مطلع أن فسخ التعاقد بين حرس الحدود وأحمد جعفر، حدث بعد نشوب خلاف مادي فيما يخض عقد مهاجم نادي الزمالك الأسبق مع ناديه الجديد.



احمد جعفر مع طارق العشرى

ويبحث الجهاز الفني لفريق حرس الحدود، بقيادة طارق العشري فى الوقت الحالي، عن التعاقد مع مهاجم أخر، ليكون بديلا لأحمد جعفر فى قائمة الفريق للموسم الكروي الجديد.