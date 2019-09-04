شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تعيين الزناتي للمسابقات والشريعي مديرا ماليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات . كما تقرر تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مديرا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم ، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد. وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

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