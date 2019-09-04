شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتعاقد مع شرويدة مهاجم نجوم المستقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو حرس الحدود عن التعاقد مع أحمد شرويدة مهاجم نجوم المستقبل فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق بعد رحيل النيجيرى اودو موسيس مهاجم الفريق إلى مصر المقاصة . ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين على امل إعادة هيبة الحرس وسط الكبار عندما كان بعبعا للأندية الكبرى بالتعاقد مع لاعبين اكفاء .

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