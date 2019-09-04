شكرا لقرائتكم أعضاء عمومية الجبلاية بطالبون الخماسية بسرعة تحديد موعد القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الجبلاية بسرعة تحديد شكل مسابقة القسم الثانى، خاصة أنه كان محدد لها اواخر الشهر الجارى او بداية شهر أكتوبر .

وأكد مصدر مسئول من أعضاء الجمعية العمومية أن مسئولو اللجنة الخامسية عندما جاءوا لإدارة الجبلاية قاموا بإعادة شكل المسابقة القديم بوجود 12 فريقا فى كل مجموعة وإلغاء دورة الترضية ، على الرغم من حصول الجمعية العمومية على قرار من ثروت سويلم الذى كان يسير الأعمال فى الإتحاد لفترة بوجود 16 فريقا فى كل مجموعة .

وأضاف المصدر، أننا فوجئنا منذ أيام باعتراض احد الاعضاء على شكل المسابقة من جديد ونحن نحاول ان نعرف الأن الشكل النهائى حتى تقوم الأندية بترتيب اوضاعها قبل انطلاق المسابقة خاصة والبطولة على الأبواب .