شكرا لقرائتكم أعضاء عمومية الجبلاية بطالبون الخماسية بسرعة تحديد موعد القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصدر مسئول من أعضاء الجمعية العمومية أن مسئولو اللجنة الخامسية عندما جاءوا لإدارة الجبلاية قاموا بإعادة شكل المسابقة القديم بوجود 12 فريقا فى كل مجموعة وإلغاء دورة الترضية ، على الرغم من حصول الجمعية العمومية على قرار من ثروت سويلم الذى كان يسير الأعمال فى الإتحاد لفترة بوجود 16 فريقا فى كل مجموعة .
وأضاف المصدر، أننا فوجئنا منذ أيام باعتراض احد الاعضاء على شكل المسابقة من جديد ونحن نحاول ان نعرف الأن الشكل النهائى حتى تقوم الأندية بترتيب اوضاعها قبل انطلاق المسابقة خاصة والبطولة على الأبواب .
كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء عمومية الجبلاية بطالبون الخماسية بسرعة تحديد موعد القسم الثاني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.