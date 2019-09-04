شكرا لقرائتكم كهربا يهدد .. هل ينفذ وعده بكشف فضائح جديدة بعد 20 يوما؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي، ليهدد ناديه السابق الزمالك ورئيسه مرتضى منصور، من جديد مؤكدا أنه سيكشف حقائق واسرار وفضائح جديدة عقب نزوله إلى مصر فى غضون 20 يوما تقال لأول مرة.

كهربا يشتبك مع جمهور الزمالك

وأكد كهربا فى تصريحات اعلامية قام محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس، بالدفاع عن نفسه بعد دخوله في مشادة كلامية مع جمهور الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد كهربا خلال تصريحات تلفزيونية بجمهور الأهلي قائلا على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين في ضهري والخير جاي".

كهربا : جمهور الأهلى هم عضلاتى

وقال كهربا جمهور الأهلى هم عضلاتى هذا بان بعد أزمتى الأخيرة مع مشجع زملكاوي على موقع "فيس بوك".

ودخل محمود كهربا، في صدام مع بعض المشجعين من خلال التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي.

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كهربا

وتعارك كهربا مع بعض الجماهير المحبة لنادى الزمالك بعد صورة له من مدينة جيماريش البرتغالية، وكتب عليها قائلًا:"ابتسم دائمًا"، لتنهال عليه التعليقات ما بين مؤيد ومعارض من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

من جهته رد رئيس الزمالك على تهديدات كهربا بسبب تصريحاته الأخيرة التي تنبأ عن اقتراب انتقاله إلى الأهلي في يناير المقبل.

كهربا

وقال رئيس الزمالك : "لم نفسك يا كهربا، ولو أنت رجلًا انضم إلى الأهلي".