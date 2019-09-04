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شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. فايلر يطمئن على حالة المصابين والبرامج التأهيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وعقد فايلر أكثر من جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة باللاعبين المصابين بالفريق وهم ، محمد محمود وسعد سمير ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد حيث ينهي الأول والثاني تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، بينما يحتاج الثانى لمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في ركبته كما يحتاج الرابع فترة للتعافي من إصابة في الركبة اللي تسببت في عدم قيده في قائمة الصيف الجاري.
ويباشر سعد سمير ومحمد محمود لاعبا الفريق المشاركة في جزء من تدريبات الكرة بشكل خفيف تمهيدًا لعودتهما بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، كما يواصل نيدفيد العلاج فيما تقرر سفر زكريا للعلاج في ألمانيا.
وتغادر بعثة الأهلى القاهرة متجه إلى غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري لخوض مباراة كانو سبورت.
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