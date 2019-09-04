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مستشفى الأهلى .. فايلر يطمئن على حالة المصابين والبرامج التأهيلية...

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جدة - عمرو شويل  

تلقي السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي تقريرا طبيا مفصلا عن اللاعبين المصابين في الفريق من أجل الوقوف علي تطورات برامجهم التأهيلية.

 

وعقد فايلر أكثر من جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة باللاعبين المصابين بالفريق وهم ، محمد محمود وسعد سمير ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد حيث ينهي الأول والثاني تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، بينما يحتاج الثانى لمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في ركبته كما يحتاج الرابع فترة للتعافي من إصابة في الركبة اللي تسببت في عدم قيده في قائمة الصيف الجاري.

 

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ويباشر سعد سمير ومحمد محمود لاعبا الفريق المشاركة في جزء من تدريبات الكرة بشكل خفيف تمهيدًا لعودتهما بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، كما يواصل نيدفيد العلاج فيما تقرر سفر زكريا للعلاج في ألمانيا.

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ويبدأ فايلر أولى مهامه الرسمية مع الأهلي يوم  14 سبتمبر الجاري أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها في غينيا الاستوائية.

 

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وتغادر بعثة الأهلى القاهرة متجه إلى غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري لخوض مباراة كانو سبورت.

 

 

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