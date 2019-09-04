شكرا لقرائتكم الزمالك يصدر فرمان جديد بسبب نهائي كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الكروى حال التتويج بلقب كأس مصر للموسم الحالي.

الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر



ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، فى نهائي كأس مصر، ولم يحسم بشكل نهائي ملعب المباراة حيث ستقام فى القاهرة أو الإسكندرية.

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وقام مرتضي منصور، بإخطار لاعبي الزمالك، باتخاذ مجلس الإدارة قرارا خاصا بصرف مكافآت استثنائية للاعبين من أجل تحقيق الفوز بلقب كأس مصر وتخطي عقبة بيراميدز فى المباراة النهائية.

مرتضي منصور يعترف بصعوبة مباراة الزمالك وبيراميدز



وشدد مرتضي منصور، خلال حديثه مع لاعبي الزمالك أن مجلس الإدارة قام بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للاعبين لتحقيق لقب الكأس ولم يبخل فى شيء لذا ينتظر حصد اللقب، مشددا على ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز بالبطولة رغم صعوبة المباراة وقوة فريق بيراميدز.