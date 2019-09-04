ترند الموجز| إبراهيم سعيد لعمرو زكي: محتاج يرجع التوكيل تاني .. وإسبانيا تحقق مع مدرب منتخب مصر «الفاسد» .. والخطيب يتحدث عن صفقة سباليتي

الموجز

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات خاصة بالشأن الرياضي نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، كان أهمها سخرية إبراهيم سعيد من عمرو زكي بعد الحادث المروع، وتحقيق السلطات الإسبانية مع المدير الفني السابق للمنتخب الوطني بتهم فساد، وتصريح رئيس النادي الأهلي بشأن فشل التعاقد مع سباليتي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

بعد الحادث المروع.. إبراهيم سعيد يسخر من عمرو زكي: محتاج يرجع التوكيل تاني

داعب إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، زميله عمرو زكي، بعد تعرضه لحادث مروع بسيارته على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

وكان زكي قد ظهر منذ أيام في فيديو مع أحمد حسن، مطمئنا الجماهير على حالته الصحية.

وعلق سعيد، عبر حسابه بتويتر، علي خطأ زكي بالفيديو في اسم "احمد حسن" عندما قال، الكابتن محمد حسن، قائلا: "‏مين محمد حسن ده؟.. ده محتاج يرجع التوكيل تاني و يتحط علي الكمبيوتر.. في فيوز فاصل".

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السلطات الأسبانية تحقق مع خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق بتهم فساد والتلاعب بالنتائج

فتحت السلطات الإسبانية التحقيق من جديد مع خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في قضية التلاعب بالنتائج في الدوري الإسباني، أثناء تدريبه لفريق ريال سرقسطة، عام 2011.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن خافيير أجيري يقع تحت طائلة القضاء من جديد بجانب 42 شخصاً آخرين، بعد توجيه اتهامات بقضايا فساد وتلاعب في نتائج المباريات، من بينهم أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان.

جابي وهيريرا ضمن قائمة المتهمين

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وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن مدرب المنتخب الوطني السابق، يواجه تهمة التلاعب في نتيجة المباراة التي حسمت صعود فريقه رسمياً إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى، والتي فاز فيها فريقه بالفعل وصعد إلى الدوري الممتاز، ويشارك أجيري 36 لاعباً في قضية التلاعب، بينهم جابي لاعب السد القطري وهيريرا لاعب سان جيرمان.

وتولى أجيري القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفاً لهيكتور كوبر، قبل أن يتم إقالته على خلفية النتائج السلبية التي حققها الفراعنة تحت قيادته، إضافة إلى الخروج المخزي من كأس أمم أفريقيا التي استضافته الأراضي المصرية في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

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الأهلي كان قريبا من مدرب صلاح السابق.. بيبو: المقابل المادي ليس سبب فشل التعاقد مع سباليتي

كشف خالد بيبو عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عن تفاوض المارد الأحمر، مع المدرب الإيطالي الشهير لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لروما وأنتر ميلان، من أجل تولي المهمة الفنية للفريق، خلفا للأوروجواياني مارتن لا سارتي.

وأكد بيبو في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، وأن المقابل المادي لم يكن السبب الرئيسي لعدم استقدام سباليتي، مضيفا :"هناك تفاصيل كثيرة في المفاوضات ولم تتم الصفقة في النهاية".

وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "في النهاية تم الاستقرار على فايلر، وهو اسم كبير، ومدرب يتناسب مع إمكانيات النادي تماماً، ويتوافق مع ما كنا نريده".

جدير بالذكر أن سباليتي سبق له تدريب النجم المصري محمد صلاح، أثناء تواجده في روما الإيطالي، ونجح المدرب الشهير وقتها في تطوير القدرات التهديفية للاعب ليفربول الحالي.

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