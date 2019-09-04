تعيين الزناتي مديرًا للمسابقات.. والشريعي مديرًا ماليًا باتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية 2019 مديرًا لإدارة المسابقات ببالجبلاية على أن يتم محمد الشريعي مديرًا ماليًا

كما قررت اللجنة تعيين سيد بخيت مقررًا للجنة المسابقات، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد

كما تم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.