أبرزهم نيمار وبوجبا.. 8 صفقات "طٌبخت" على نار هادئة ولم تكتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أُسدل الستار على نافذة الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر، بعدما قامت معظم الأندية في أوروبا بتدعيم صفوف فرقها خاصة باريس سان جيرمان الذي أنهى السوق بالتعاقد مع الثنائي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني وماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

ولاشك أن البرازيلي نيمار دا سيلفا كان أبرز التعاقدات التي كان من المنتظر إتمامها إلى برشلونة بعد محادثات رسمية من جانب الأخير في محاولة لعودته إلى كامب نو إلا أن الأمور انتهت ببقائه في باريس.

لم يكن نيمار الصفقة الوحيدة المنتظر انتقالها من باريس إلى برشلونة، بل برزت العديد من الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى كبار أوروبا ولكن انتهى بها الحال للبقاء في أنديتها، وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فهناك 8 صفقات كان من المنتظر رحيلها نستعرضها خلال الآتي:

كريستيان ايركسن

نجم توتنهام الإنجليزي الذي ارتبط في وقت مبكر من فترة الانتقالات الصيفية بالانتقال إلى ريال مدريد وبدء خطوة جديدة في مشواره الكروي.

وبحسب ما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية فإن نادي توتنهام الإنجليزي عرض على نظيره ريال مدريد الإسباني التعاقد مع النجم الدنماركي مقابل 70 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

إدارة توتنهام لم تتكن لتتنازل عما خدمات إيركسن بمبلغ أقل عن 150 مليون يورو، إلا النجم الدنماركي لم تبقى في عقده سوى أجبر ناديه على التنازل في طلباته المادية، خشية فقدان خدماته مجانًا الصيف المقبل.

ومع مرور الوقت أكدت بعض التقارير الأوروبية أن الفرنسي زين الدين زيدان رفض فكرة التعاقد مع الدنماركي في ظل استهدافه التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بول بوجبا

بدأ بوجبا مبكرًا عندما ألمح عن رغبته في مغادرة مانشستر يونايتد خلال الصيف.

بوجبا رد على أحد الأسئلة الموجهة من قبل الصحفيين قائلًا: "بالنسبة لي أعتقد أنه قد حان الوقت المناسب لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر".

فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لم يكن يرغب في إنفاق أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني على الفرنسي على الرغم من رغبة زين الدين زيدان مدرب الميرنجي في التعاقد مع اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة.

وفقًا لتقارير في مدريد ، فقد تسبب عدم التعاقد مع بوجبا في توتر كبير بين المدرب والرئيس.

جاريث بيل

اللاعب الويلزي كان على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد خاصة بعدما أعلن زيدان بشكل صريح أن النادي الملكي يبحث عن عرض لرحيله.

زديان قال في إحدى المؤتمرات الصحفية ردًا على سؤاله حول استبعاد بيل من مباراة الملكي أمام بايرن ميونخ في فترة الإعداد للموسم الجديد: "لم يتم استدعاؤه لأنني أعتقد أن النادي يحاول التوصل لصيغة لرحيله".

وأضاف: "إذا حدث ذلك غدا، سيكون الأمر جيدا، سيكون جيدا بالنسبة له أيضا".

بقاء بيل في صفوف الملكي ربما عاد بسبب رفض الويلزي الرحيل على سبيل الإعارة بجانب رفضه الكثير من العروض المقدمة والتي كان آخرها العرض الصيني.

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إصابة ايدين هازارد ولوكا يوفيتش كانت سببًا أخر في استمرار بيل في كتيبة زيدان.

ديان لوفرين

مدافع ليفربول الإنجليزي كان على مشارف الرحيل إلى روما الإيطالي بعدما قدمت إدارة الأخير عرضًا لاستعارة اللاعب.

بخلاف روما كان إيه سي ميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني ضمن الأندية المهتمة بضم الكرواتي.

يورجن كلوب مدرب ليفربولقرر في النهاية الإبقاء على خدمات المدافع الكرواتي.

نيمار

بعد مفاوضات جمة وشائعات كثيرة انتهى مسلسل البرازيلي نيمار دا سيلفا بالبقاء في باريس سان جيرمان بعدما رفضت الأخيرة كل العروض المقمة من جانب برشلونة الذي سعى وراء عودة صاحب الـ27 إلى كامب نو.

برشلونة حاول الحصول على موافقة باريس بتقديمه عرض مالي إلى جانب بيع إيفان راكيتيتش وإعارة عثمان ديمبيلي إلا أن إدارة النادي الباريسي كانت ترغي في الحصول على قيمة مالية كبيرة دفعة واحدة لتعويض ما دفعته قبل عامين عندما تعاقدت مع البرازيلي بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والذي كان مقدرًا بقيمة 222 مليون يورو.

ويلفريد زاها

ستيف باريش ، رئيس نادي كريستال بالاس إنه لن يمنع ويلفريد زاها من المغادرة في يناير إلى نادٍ كبير رغم أنه رفض بيعه هذا الصيف.

البالغ من العمر 26 عامًا ، قدمت إليه إدارة إيفرتون عرضًا لضمه بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، كما كان على رادار أرسنال قبل التعاقد مع نيكولاس بيبي.

موستافي

أوناي إيمري مدرب أرسنال أكد في تصريحات سابقة أن الثنائي موستافي ومحمد النني عليهما إيجاد عروض للرحيل عن الجانرز.

رحل النني بالفعل معارًا إلى بشكتاش التركي، بينما ظل موستافي في ملعب الإمارات، ولم يستطع أرسنال التخلص منه حتى بسعر مخفض يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني.

باولو ديبالا

الأرجنتيني لاعب يوفنتوس الإيطالي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، إلا أن ديبالا فضل البقاء في تورينو على الرغم من ابتعاده عن التشكيل الأساسي للبيانكونيري بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو.

باريس سان جيرمان اكن ضمن الأندية التي أبدت اهتمامًا بضم الأرجنتيني إلا أن إدارة النادي الباريسي جمدت المفاوضات ليستمر ديبالا في صفوف يوفنتوس الفترة المقبلة.