في بيان رسمي.. سيتي يعلن خضوع لابورت لجراحة في الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا أوضح خلاله خضوع لاعبه إيمريك لابورت لجراحة في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان لابورت قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون التي جمعتهما في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي، وخرج من المباراة في الدقيقة 37 وحل فرناندينيو بدلًا منه.

وخلال بيان سيتي على تويتر أكد أن لابورت خضع لجراحة اليوم في ركبته بسبب إصابته بقطع في الغضروف المفصلي، وتم إجراء الجراحة في مدينة برشلونة.

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من جانبه أكد نشر لابورت صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التوالص الاجتماعي "انستجرام" قال فيها: "سأعود سريعًا وأقوى".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط جمعها من خوض 4 جولات (فاز في 3 وتعادل في واحدة).