بسبب مونديال الأندية.. ليفربول يعلن تأجيل مباراته ضد وستهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن نادي ليفربول، أنه تلقى إخطارًا رسميًا من إدارة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام وستهام بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.
ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لليفربول، فإنه تم إبلاغه بتأجيل المباراة التي كان من المقرر لها أن تقام يوم 21 ديسمبر المقبل، بسبب التواجد في البطولة العالمية التي تقام بقطر.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم للأندية في قطر خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتى 21 من الشهر نفسه، حيث سيلعب ليفربول في الدور قبل النهائي مباشرةً.
ولم يتحدد الموعد الجديد للمباراة حتى الآن، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.
ويلعب ليفربول في كأس العالم للأندية بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، وذلك بعدما تفوق على توتنهام في المباراة النهائية.
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