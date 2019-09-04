مصدر يكشف لمصراوي: حفل الأفضل أفريقيًا يقام بالغردقة في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن حفل اختيار أفضل لاعب في القارة سيقام في مدينة الغردقة المصرية، خلال شهر يناير الجاري.

وأوضح المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي سيعقد جلسة كامل أبو علي يوم 13 سبتمبر المقبل من أجل توقيع عقود الحفل، على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا بعدها للإعلان عن كافة التفاصيل.

وشدد المصدر أن الحفل سيقام خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات وتوقيع العقود الخاصة به خلال الشهر الجاري.

وكان محمد صلاح لاعب ليفربول قد نجح في الفوز بالجائزة خلال العاميين الماضيين تواليًا، بعدما تفوق على الثنائي ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج.