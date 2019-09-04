استاد الأسكندرية يستضيف نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد شريف مسعد مدير استاد الأسكندرية، أن الشركة الراعية لاتحاد الكرة المصري أبلغته باستضافة الملعب للمباراة النهائية في مسابقة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وأشار مسعد في تصريحات عبر قناة تايم سبورتس، إلى أنه لا يعلم بتواصل لجنة إدارة اتحاد الكرة مع ملاعب أخرى لاستضافة اللقاء، لافتًا إلى أن استاد الأسكندرية هو من سيستضيف اللقاء بشكل رسمي.

وقال شريف مسعد: "الشركة الراعية أبلغتنا باستضافة استاد الأسكندرية للمباراة النهائية من مسابقة كأس مصر".

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وأكمل: "قمنا بعمل تجديدات في الاستاد قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا، سواء في أرضية الملعب، غرف خلع الملابس وكذلك المدرجات تم تطويرها بالكامل".

واختتم: "هناك جلسة بيننا وبين مسؤولي الشركة الراعية ستعقد خلال الساعات المقبلة من أجل الاتفاق على كافة الأمور التي تخص استضافة اللقاء".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع بيراميدز يوم الأحد القادم، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.