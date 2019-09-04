مصرية تحكم قبضتها.. دينا مشرف تسيطر على تنس الطاولة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام

ليست فتاة عادية أو لاعبة تمارس رياضة فقط، بل هي بطلة متوجة على عرش تنس الطاولة في القارة السمراء، لاعبة برغم صغر سنها لكنها نصبت نفسها ملكة على عرش اللعبة داخل القارة السمراء، وحصدت العديد من الألقاب والبطولات الفردية والجماعية، لديها طموحات وأهداف تسعى لتحقيقها بإستمرار، وتأمل في حصد المزيد، لكي تسطر اسمها بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ الرياضي محليا وقاريا وتحديدا لعبة تنس الطاولة.

إنها دينا مشرف، برنسيسة تنس الطاولة في مصر والقارة السمراء ولاعبة الأهلي، والتي قادت مصر للتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكان لمشرف دور هام في تأهل مصر للأوليمبياد، بعد فوزها بالمباراة الثانية والتي وضعت مصر في المقدمة بنتيجة 2-0، عادت لترجح كفة منتخب السيدات بعد أن عادلت سيدات نيجيريا النتيجة 2-2 في عدد المباريات، لتحسم مشرف بطلة أفريقيا المباراة الفاصلة لتمنح سيدات الفراعنة الميدالية الذهبية وبطاقة التأهل للأوليمبياد.

وتعد مشرف من نجمات الأهلي والمنتخب، ومن الأعمدة الرئيسية في صفوف ناديها ومنتخب بلادها.

وشهد إنطلاقة العام الحالي وتحديدا في يناير تواجد دينا مشرف ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة تنس طاولة بالعالم في تصنيف الإتحاد الدولي للعبة.

وتأمل مشرف من خلال مشاركاتها في كأس العالم التي ستقام في الصين من أجل التأهل إلى الأدوار النهائية بالبطولة، حتي يؤهلها ذلك إلى تحسين مركزها والتقدم في التصنيف العالمي للاعبات.

سيلقي يلاكورة الضوء على دينا مشرف بطلة مصر وأفريقيا في التقرير التالي:

تنتمي دينا مشرف لعائلة رياضية، وهي من مواليد 1994، ووالدها دكتور علاء مشرف نائب رئيس الإتحاد الدولي لتنس الطاولة، تبلغ من العمر 25 عاما، تلعب للنادي الأهلي، وتجيد اللعب باليد اليسري.

تحتل دينا المركز الـ42 في آخر تصنيف أصدره الإتحاد الدولي لتنس الطاولة بعد وصول رصيدها من النقاط إلى 5795 نقطة، وهي اللاعبة العربية والأفريقية التي تتواجد في قائمة أفضل 50 لاعبة على مستوى العالم، وتعد أيضا أول لاعبة عربية وأفريقية تتواجد في قائمة الـ50.

شاركت مشرف في كأس العالم لتنس الطاولة للسيدات 6 مرات، وستكون مشاركتها في البطولة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بمدينة تشنجدو الصينية، هي المشاركة السابعة لبطلة أفريقيا.

شاركت بطلة مصر وأفريقيا مرتين من قبل في دورتي الألعاب الأوليمبية لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

شاركت مع منتخب مصر للسيدات في دورة الألعاب الأفريقية ثلاث مرات، بدأت من دورة الألعاب التي أقيمت في مابوتو بموزمبيق 2011، والثانية في برازفيل 2015، والثالثة بالمغرب 2019.

وكانت أول مشاركة لدينا مشرف بطلة مصر في بطولة العالم لتنس الطاولة في 2008. وشاركت 11 مرة في بطولة، وتواجدت مشرف في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بالمجر في أبريل الماضي.

تصنيفها العالمي:

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تحتل دينا مشرف حاليا المركز الـ42 في آخر تصنيف أصدره الإتحاد الدولي لتنس الطاولة للاعبات المحترفات.

وسبق لمشرف أن احتلت المركز الـ31 ضمن تصنيف الإتحاد الدولي لتنس الطاولة للاعبات تحت سن 15 سنة في يوليو 2009، وتواجدت في المركز الـ26 في ديسمبر2012 تحت سن 18 عاما، وبلغت المركز الـ30 في ديسمبر 2015 تحت 21 عاما.

ويعد أفضل مركز حققته مشرف على مستوى السيدات، عندما تواجدت في المركز الـ33 ضمن تصنيف الإتحاد الدولي للعبة والذي أصدره في مارس 2018.

الألقاب الفردية والجماعية

حصلت دينا مشرف على 4 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالمغرب، 3 ذهبيات وميدالية برونزية، حيث توجت بذهبية فرق السيدات مع مصر، وذهبية فردي السيدات، وذهبية الزوجي المختلط مع مواطنها عمر عسر، بينما كانت البرونزية في زوجي السيدات مع مواطنتها يسرا حلمي.

أصبحت مشرف أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية لتنس الطاولة فردي سيدات دورتين متتاليتين بعد تتويجها بذهبية فردي السيدات في المغرب 2019، حيث فازت بها من قبل في دورة 2015 بالكونغو برازفيل.

حققت إنجازا تاريخيا ورقما شخصيا لها، بعد تتويجها بكأس أفريقيا فردي السيدات للمرة الرابعة في تاريخها، لتعد أول لاعبة في تاريخ القارة تفوز باللقب 4 مرات، وجاء تتويجها الأخير على حساب مواطنتها وزميلتها في الأهلي يسرا حلمي بنتيجة 4-0 في عدد الأشواط في نهائي البطولة.

حصدت 4 بطولات أفريقيا للفرق سيدات مع منتخب مصر، كان أخرها في 2018، والتي أهلت المنتخب للمشاركة في بطولة العالم للفرق للسيدات التي ستقام باليابان في شهر نوفمبر القادم.

توجت بلقب زوجي السيدات مرتين من قبل في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للمنتخبات، وحصلت 4 مرات على لقب زوجي المختلط، وكانت أخرها في بطولة افريقيا 2018.

حصدت مشرف ذهبية دورة ألعاب البحر الابيض المتوسط التي أقيمت بمدينة تاراجونا الإسبانية في عام 2018، وكانت هذه الميدالية هي الوحيدة التي حصدتها بعثة تنس الطاولة خلال مشاركاتها في الدورة.

حصدت دينا مشرف على العديد من الألقاب مع النادي الأهلي محليا وعربيا وافريقيا، وكان آخرها التتويج بالدوري المصري وكأس مصر في مسابقات السيدات، وتوجت ببطولة أفريقيا للأندية في منافسات السيدات التي أقيمت مؤخرا بنيجيريا، وكانت اخر القابها العربية الفوز بالبطولة العربية للأندية لمسابقات السيدات التي أقيمت بتونس في نوفمبر 2018.

حصلت على ذهبية البطولة العربية في نسختها الـ27 التي أقيمت بالقاهرة، بعد الفوز على مواطنتها فرح عبد العزيز في النهائي بنتيجة 4-0، وتوجت أيضا بذهبية زوجي السيدات بعد فوزها مع زميلتها يسرا حلمي على الزوجي اللبناني ملاك خورى ومريانا سهلكيان بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

وتوجت مشرف بذهبية فردي السيدات في دورة الألعاب العربية التي أقيمت بقطر 2011، وحصلت أيضا على ذهبية زوجي السيدات، وأيضا على ذهبية فرق السيدات خلال هذه الدورة.

وفازت مشرف ببطولة نيجيريا المفتوحة لتنس الطاولة في عام 2017.