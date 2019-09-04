نادال يعبر لنصف نهائي أميركا المفتوحة

واجه رفائيل نادال أصعب اختبار حتى الآن في بطولة أميركا المفتوحة للتنس لكنه رفع مستواه ليهزم مارين سيليتش 6-3 و3-6 و6-1 و6-2 الليلة الماضية ويواصل سعيه لإحراز اللقب للمرة الرابعة.

وكان اللاعب الإسباني المصنف الثاني مسيطرا وفاز بالمجموعة الأولى بعد سلسلة من ضربات الإرسال الرائعة والدفاع الصلب لكن اللاعب الكرواتي صاحب التسديدات القوية كافح لينتزع المجموعة الثانية.

لكن هذا أفضل كان أفضل ما يمكن لسيليتش أن يفعله، وأصبح سير المباراة في صالح نادال عندما قفز في الهواء ليسدد ضربة مذهلة من فوق رأسه أثارت حماس الجماهير.

وارتكب سيليتش خطأ مزدوجا في وقت لاحق من هذا الشوط ليمنح نادال التقدم 3-1 ولم يشكل أي تهديد لمنافسه الإسباني بعد ذلك في ليلة رطبة وحارة في نيويورك، حيث كان تايجر وودز من بين النجوم الحاضرين باستاد آرثر آش لمساندة نادال.

وقال نادال “وجوده لمساندتي يعني لي الكثير. إنه مصدر إلهام مذهل بسبب كل ما حققه في الرياضة والطريقة التي نجح بها في مواصلة القتال بهذه الضراوة”.

وسدد نادال ضربة أمامية ناجحة في نقطة المباراة ليحسم انتصاره ويتأهل لدور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة 40 في تاريخه.

وأضاف “في بعض اللحظات بالمجموعة الثانية شعرت بأن هناك العديد من النقاط بين يديه.

“كان يضغط علي… بعد المجموعة الثانية اعتقدت أنني بحاجة لتغيير”.

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وواجه نادال (33 عاما) مشوارا سهلا نسبيا في البطولة حتى الآن، وفقد مجموعة واحدة وانسحب منافسه في الدور الثاني.

والمواجهة التالية للاعب الإسباني ستكون ضد الأرجنتيني دييجو شوارتزمان الذي أطاح بالألماني ألكسندر زفيريف في دور الستة عشر في وقت سابق أمس الاثنين.

وواجه اللاعب الأرجنتيني ضئيل الجسد نادال سبع مرات وخسر كل هذه المواجهات لكنه أثبت أنه منافس قوي في البطولات الأربع الكبرى، وأرغم اللاعب الإسباني على خوض أربع مجموعات في بطولتي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة في 2018.

وقال نادال الذي يتدرب في بعض الأحيان مع شوارتزمان “إنه واحد من أكثر اللاعبين الموهوبين. يمتلك كل شيء.. تحكم رائع وسرعة مذهلة.

“لديه القدرة على قراءة التسديدات جيدا جدا وعلى فهم المباراة جيدا جدا. وجوده هنا لا يعد مفاجأة”.

وتابع “أعرف أن الناس ربما يعتقدون أن زفيريف كان المرشح للفوز قبل المباراة. بالنسبة لي لكي أكون أمينا، شوارتزمان كان المرشح للفوز.

“رأيته في بعض المباريات في هذه البطولة، لعب بشكل رائع. يجب أن أقدم أفضل ما عندي في الدور التالي حتى تكون لدي فرصة في الوصول للدور قبل النهائي”.

وقد يواجه نادال غريمه التقليدي روجر فيدرر في النهائي يوم الأحد القادم.