موعد ودية السعودية ومالي استعدادا لتصفيات المونديال

يلتقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره المالي وديا ، استعدادًا لمواجهة اليمن في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس اسيا 2023 .

موعد مباراة السعودية و مالي :

تقام مباراة السعوية و مالي غدًا الخميس على ملعب محمد بن فهد الدولي ، فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر ، الساعة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي :

السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبى .

تذاع مباراة المنتخب السعودى أمام نظيره المالي بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sport “.