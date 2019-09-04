موعد ودية السعودية ومالي استعدادا لتصفيات المونديال

يلتقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره المالي وديا ، استعدادًا لمواجهة اليمن في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس اسيا 2023 .
موعد مباراة السعودية و مالي :
تقام مباراة السعوية و مالي غدًا الخميس على ملعب محمد بن فهد الدولي ، فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر ، الساعةالسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبى .
القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي :
تذاع مباراة المنتخب السعودى أمام نظيره المالي بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sport “.
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