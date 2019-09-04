خالد مهدي: باسم مرسي يقترب من الانضمام للإنتاج كلاعب حر

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن باسم مرسي مهاجم الزمالك يقترب من الانضمام لصفوف الإنتاج كلاعب حر.

قال مهدي- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم

الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى-:" الزمالك اقترب من قيد ٣٠ لاعبا ليس من بينهم باسم مرسي وهو ما يجعله يقترب من الانضمام للإنتاج كلاعب حر".

ووجه مهدي رسالة إلى اتحاد الكرة بشأن مستحقات جراحة عامر عامر حارس مرمى الفريق الذي تعرض للإصابة مع المنتخب ورغم ذلك لم يتحمل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة حتى الآن.