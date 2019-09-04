أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن باسم مرسي مهاجم الزمالك يقترب من الانضمام لصفوف الإنتاج كلاعب حر.
قال مهدي- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يومالذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى-:" الزمالك اقترب من قيد ٣٠ لاعبا ليس من بينهم باسم مرسي وهو ما يجعله يقترب من الانضمام للإنتاج كلاعب حر".
ووجه مهدي رسالة إلى اتحاد الكرة بشأن مستحقات جراحة عامر عامر حارس مرمى الفريق الذي تعرض للإصابة مع المنتخب ورغم ذلك لم يتحمل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد مهدي: باسم مرسي يقترب من الانضمام للإنتاج كلاعب حر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.