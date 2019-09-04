علق أميري تشان لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي حول قرار استبعاده من قائمة فريقه الأوروبية، المشاركة بدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.
وقال تشان في تصريحات صحفية، إنه مصدوم من قرار مارتيسيو ساريمدرب اليوفي، بعدما أبلغه أنه لن يكون في قائمة الفريق الأوروبية، التي ستخوض دوري الأبطال، وأضاف: " لقد شعرت بالصدمة، والغضب، ساري أتصل بي أمس، وأبلغني بالأمر في أقل من دقيقة".
وتابع: " لا أستطيع شرح ذلك، لم يعطيني أي سبب حول ذلك الأمر".
وكان تشان انضم لصفوف اليوفي في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2018، في صفقة انتقال حر من نادي ليفربول الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تشان بعد استبعاده من قائمة يوفنتوس لدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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