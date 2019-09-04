اليوم.. الإسماعيلي يواجه المعادي وديًا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره المعادي عصر اليوم وديًا، ضمن استعدادا الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد. ومن المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي والمعادي في تمام الساعة الرابعة عصرا على الاستاد الإسماعيلية. ويقود الفريق لأول مرة فنيا ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلي ، ويستعد الدراويش لمواجهة الأهلي الليبي في البطولة العربية يوم 13 سبتمبر المقبل.

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